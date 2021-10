Fundhacre realiza ajustes para entrega de estação de tratamento de esgoto da unidade

Tratar o esgoto é crucial para que não haja proliferação de mais doenças e de contaminação dos rios. Pensando nisto, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco (AC), já se encontra nos ajustes finais para que entre em pleno funcionamento.

Segundo o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, foram 50 dias de trabalho para que a ETE fosse considerada apta a funcionar.

“Agora, 3 anos depois, o hospital volta a ter uma Estação de Tratamento de Esgoto em funcionamento seguindo às orientações ambientais”, comentou.

O processo de manutenção, ainda de acordo com Silva, contou com o apoio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), que contribuíram para que a entrega da ETE ocorresse o mais rápido possível.

Confira o antes e o depois da estação: