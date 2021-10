Gladson Cameli confirma participação na COP-26, no Reino Unido

O governador Gladson Cameli participou, na tarde da última quinta-feira (21), de reunião virtual com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ao lado dos demais governadores que integram que integram o Consórcio da Amazônia Legal. O encontro foi para alinhamento sobre participação dos gestores na 26ª Conferência das Nações Unidas, a COP-26, evento a ser realizado entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, na cidade escocesa de Glasgow, do Reino Unido, que contará com a participação de representantes de mais de 200 países.

No evento, todos devem apresentar seus planos para o corte de emissão de gases e discutirão estratégias para a redução de impactos ambientais. O governador do ace confirmou participação no evento. “Me sinto honrado em poder participar de um evento tão importante como este, pois trata-se de uma reunião global para unir forças e decidir o futuro do nosso planeta. Esse alinhamento com o ministro do Meio Ambiente foi proveitoso e junto com os demais governadores, representaremos a nossa Amazônia, deixando registrada a nossa participação na COP-26”, disse Gladson Cameli, que confirmou embarque para o Reino Unido na semana que vem..

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é formado por nove estados amazônicos brasileiros, entre eles, Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Os representantes desses estados, por meio dos governadores e secretários, irão participar da conferência, contribuindo com debates, fóruns e convenções, que abordarão sobre a importância da preservação do meio ambiente.

O presidente do Consórcio, governador Flávio Dino, do Maranhão, destacou durante o encontro online, o papel central da região amazônica para garantia da segurança climática no planeta. “Nós desejamos, mediante esse conjunto de reuniões, fóruns e convenções, que haja o reconhecimento dos serviços ambientais e ecossistêmicos prestados pela Amazônia. Este evento no Reino Unido, será de grande importância. O Consórcio da Amazônia Legal e os demais governos estaduais estão trabalhando para que tenhamos bons resultados”, disse o governador maranhense.