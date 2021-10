Gladson Cameli define retorno das aulas presenciais como uma vitória do povo acreano

O dia foi de recomeço para milhares de estudantes e profissionais da Educação pública do Acre. Após um ano e sete meses de suspensão causada pela pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais foram retomadas, com todos os cuidados sanitários, nesta segunda-feira, 4, em 495 escolas da rede estadual de ensino.

Com a presença do governador Gladson Cameli, a Escola Estadual Franklin Roosevelt, em Plácido de Castro, reiniciou as atividades em sua estrutura física. A unidade, que é uma das mais antigas do município, atende 513 estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Neste primeiro momento, por medidas de segurança e controle, apenas 50% dos alunos retornarão às salas de aula.

Em sua fala, Cameli se emocionou ao lembrar dos grandes desafios enfrentados no pico da Covid-19, principalmente das pessoas que não resistiram ao vírus. De acordo com o chefe de Estado, a retomada das aulas é uma conquista da sociedade e a demonstração que o Acre está superando a doença de uma vez por todas.

“O mundo ficou de joelhos para esse vírus e aqui no Acre não foi diferente. Porém, com muita coragem e determinação, o governo e os demais órgãos deram as mãos para superarmos essa pandemia. Infelizmente, tivemos muitos prejuízos, como foi a suspensão das aulas. Hoje, mais de um ano e meio depois, o retorno das aulas presenciais é uma vitória do povo acreano. Vamos recuperar o tempo perdido e seguir em frente buscando um futuro melhor e com mais oportunidades para nossas crianças”, afirmou o governador.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, lembrou dos esforços do governo estadual para continuar ofertando o mesmo ensino de qualidade aos estudantes de maneira remota, por meio de aulas transmitidas em plataformas digitais e mídias tradicionais, como rádio e TV.

Sobre o retorno dos discentes ao ambiente escolar, a gestora esclareceu que a medida está sendo executada com total zelo e seriedade por parte do Estado. “Este será um processo gradual, com revezamento de alunos, que não é obrigatório neste momento, mas que tem sido feito dada a necessidade de que os nossos estudantes retornem para este momento de interação com os seus próprios colegas e professores para que possam recuperar esse prejuízo na aprendizagem”, explicou.

A solenidade contou ainda com a participação do prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva; do presidente da Câmara Municipal de Plácido de Castro, José Nunes; do deputado estadual José Bestene; entre outras autoridades.

Governo adota série de medidas sanitárias para tornar escolas um espaço seguro

O governo do Acre adotou rigoroso protocolo para garantir a segurança dos estudantes, professores e demais servidores da Educação. Além disso, o Estado criou um comitê para acompanhar o retorno das aulas presenciais. O uso de máscaras faciais é obrigatório para todos. O acessório está sendo distribuído, gratuitamente, nas escolas que retornaram com as aulas presenciais.

Dispositivos com álcool em gel foram espalhados em pontos estratégicos das unidades de ensino para que todos façam a higienização das mãos para evitar a propagação do vírus. Dentro das salas de aula foi adotado o distanciamento social de um metro entre as carteiras dos estudantes. Atividades coletivas estão suspensas.

Professora há dez anos, Jubilene Moreira revela estar vivendo um momento desafiador em sua carreira. A docente acredita no sucesso da volta presencial das aulas. “Este retorno está sendo muito diferente dos anos anteriores e precisamos nos adaptar a esta nova realidade. Além das atividades presenciais, o nosso planejamento também está sendo feito com os alunos que ficaram em casa. Não esperava jamais passar por isso, mas estamos nos reinventando para recuperar o tempo perdido e ensinar da melhor maneira possível os nossos alunos”, disse.

Já a diretora Nilda Martins Conrado de Paiva destacou a relevância da retomada das aulas presenciais, já que a qualidade do ensino público brasileiro será avaliada, em breve. “Estamos retornando com os maiores cuidados possíveis, dentro de todos os protocolos de biossegurança. A escola foi reformada durante a pandemia e totalmente adaptada para este retorno. Essa retomada das aulas presenciais era muito aguardada por todos e esperarmos proporcionar um suporte ainda maior aos nossos alunos, já que 2021 é ano de Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]”, comentou.