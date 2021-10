Gladson publica quase 30 nomeações e exonerações em substituição nesta terça-feira

O governador Gladson Cameli divulgou nesta terça (19), na edição do Diário Oficial do Acre, pelo menos 28 novas exonerações e nomeações em substituição.

Os cargos vão de CEC 1 até CEC 7 nas mais diversas secretarias do Estado, especialmente as de Infraestrutura, Saúde e de Meio Ambiente do Acre (Imac).

A quantidade de decretos envolvendo nomeações e substituições é uma das maiores dos últimos dias.

Entre os exonerados está a gestora Clenilda Viana Baborsa, que era a responsável pela chefia de um dos departamentos da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).