Governo divulga programação para a Semana do Servidor Público

O Dia do Servidor Público é comemorado no dia 28 de outubro e em homenagem a todos os servidores, o Governo do Estado preparou uma programação para a Semana do Servidor, que será realizada de 25 a 29 de outubro, no encerramento da Semana, acontece a VIII Corrida do Servidor, que já está com as vagas preenchidas.

A abertura da programação inicia com um Culto Ecumênico, que acontece no prédio da Organização em Centrais de Atendimento do Acre (OCA) e tem transmissão ao vivo para todo o estado pelo canal Notícias do Acre, no YouTube.

Na terça-feira, dia 26, haverá a palestra com Roberto Shinyashiki, que é médico psiquiatra e terapeuta e possui mais de nove milhões de livros vendidos. A palestra será transmitida ao vivo pelo canal Notícias do Acre no YouTube e acontece no auditório do Centro Universitário U:verse. Na palestra será permitido a participação presencial com vagas limitadas a 400 pessoas, as inscrições são exclusivas para servidores públicos e devem ser abertas nos próximos dias.

No terceiro dia de programação, acontece a reinauguração do novo prédio do Palácio das Secretarias, no dia 27 de outubro. Na quinta-feira, 28, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) organiza um show com diversos artistas locais, como Swing da Mata, Alamo Kario, Sérgio Souto, Sandra Melo, Vini Rodrigues e DJ Black Júnior. O show será transmitido ao vivo pelo canal Notícias do Acre.

Para encerrar, o Governo do Estado realiza a VIII Edição da Corrida do Servidor, na sexta-feira, 29, com inscrição exclusiva para servidores públicos, disponibilizou 250 vagas que se esgotaram em algumas horas. O servidor público participante receberá o kit corrida que contém a camiseta, numeração de inscrição impressa e a medalha entregue no final do percurso de 3km ou 5km. A concentração será às 6h em frente ao Palácio Rio Branco.