Governo inicia instalação do novo tomógrafo de Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), iniciou nesta sexta-feira, 22, a instalação do novo tomógrafo de Cruzeiro do Sul, que irá atender a população da regional do Juruá e ainda dar suporte a cerca de dois municípios do Amazonas, cujo os habitantes procuram atendimento médico na região.

Após a instalação do aparelho, a equipe da empresa fabricante do tomógrafo enviará um relatório para que possa dar início ao processo de instalação dos softwares.

“Nessa primeira fase, eles iniciaram a instalação do aparelho, toda parte de cabos. Após a análise do relatório a empresa iniciará a instalação dos softwares e depois a capacitação da equipe que ficará responsável pelo manejo do equipamento”, explicou a coordenadora da regional do Juruá, Catiana Rodrigues.

Avaliada em R$ 500 mil, a instalação do novo tomógrafo vai beneficiar toda a população dos cinco municípios que compreendem o Vale do Juruá e algumas cidades do Amazonas. O valor do equipamento é de R$ 1.548.275,86, fruto de emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales.