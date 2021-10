Ministro deu entrevista ao lado do presidente Jair Bolsonaro e disse que não deixará governo. Ele afirmou que mudanças no teto de gastos não vão abalar fundamentos fiscais da economia.

Ele fez a afirmação em meio a um ambiente econômico conturbado e com reação negativa do mercado às medidas que levam o governo a “furar” o teto de gastos e afrouxar as regras fiscais como forma de financiar o novo programa social Auxílio Brasil no ano eleitoral de 2022.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!