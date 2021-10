Homem confessa ter matado namorada trans e é liberado por polícia

O homem que assassinou a namorada a facadas em Cassilândia, Mato Grosso do Sul, prestou depoimento à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, Mato Grosso, na última quinta-feira (28). Flavio Junior Duarte Arruda, 31, assumiu ter matado a facadas Stéfany Ferreira de Oliveira, mulher trans.

Mesmo com a confissão do crime, Flavio foi liberado, segundo o portal Campo Grande News. A polícia não deteu o homem pois tempo do flagrante expirou e não havia mandado de prisão para ele.