09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Esquema de corrupção na Polícia Civil tinha troca de HD com provas

Escrito por Bacci Notícias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
esquema-de-corrupcao-na-policia-civil-tinha-troca-de-hd-com-provas

Mensagens de WhatsApp analisadas pela Polícia Federal revelaram um suposto esquema de corrupção envolvendo policiais civis e integrantes de um grupo investigado por crimes financeiros em São Paulo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp
  • Adolescente investigado por estupro coletivo se entrega à polícia

Em uma das conversas encontradas no celular do empresário Robson Martins de Souza, apontado como operador do esquema, ele afirma ter conseguido trocar um HD apreendido pela polícia por outro com conteúdo inofensivo aos investigados. Segundo a mensagem, também teria retirado quase todos os documentos considerados comprometedores.

De acordo com relatório complementar da Polícia Federal, a troca do equipamento teria ocorrido dentro de uma delegacia e foi viabilizada mediante pagamento de propina.

As mensagens indicam que a manobra tinha como objetivo evitar que provas coletadas na primeira fase da Operação Fractal fossem utilizadas em novas etapas da investigação.

A primeira fase da operação foi deflagrada em outubro de 2022 pela Polícia Civil de São Paulo em conjunto com a Receita Federal.

  • Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Segundo a investigação, os diálogos ocorreram principalmente em ambientes ligados ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), setor da Polícia Civil responsável por apurações relacionadas ao caso.

As conversas também mostram negociações diretas entre empresários, advogados e policiais civis para interferir em diligências e investigações.

Entre os policiais citados nas mensagens aparecem João Eduardo da Silva, delegado do 16º Distrito Policial da Vila Clementino; Ciro Borges Magalhães Ferraz, escrivão ligado ao DPPC; Rogério Coichev Teixeira, investigador do serviço aerotático; Roldnei Eduardo dos Reis Baptista, investigador associado ao DPPC; e José Renato Cortez Augusto, investigador do 16º DP.

Em um dos áudios analisados pelos investigadores, um advogado afirma ter negociado a redução de uma cobrança inicial de R$ 700 mil para cerca de R$ 100 mil, valor que teria sido pago para resolver problemas relacionados às investigações.

Outro diálogo mostra policiais pressionando investigados a comparecer à delegacia para conversar sobre o caso, indicando que a investigação “estava começando a andar”.

Mais detalhes da possível corrupção na Polícia Civil

Segundo a Polícia Federal, esse tipo de contato era usado para abrir espaço para negociações informais fora dos registros oficiais do inquérito.

As mensagens foram encontradas durante perícia em aparelhos apreendidos em uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada a operadores que simulavam importações para enviar recursos ilegalmente ao exterior.

O material levou à deflagração de uma operação conjunta realizada na última quinta-feira (5) pela Polícia Federal, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), com apoio da Corregedoria da Polícia Civil.

A ação resultou na prisão de policiais e outros envolvidos no esquema e abriu uma nova frente de investigação sobre suspeitas de corrupção dentro da Polícia Civil paulista.

Leia mais no BacciNotícias:

  • Idoso desaparecido é encontrado esquartejado; suspeito confessa
  • Cabeleireiro bebeu água sanitária após matar namorada a facadas
  • Homem é preso após confessar ter matado prima trans; motivo choca

O post Esquema de corrupção na Polícia Civil tinha troca de HD com provas apareceu primeiro em Bacci Noticias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.