Homem ganha R$ 244 mil na loteria, mas morre afogado com bilhete no bolso

Ganhar na loteria é uma sorte para poucos devido à pequena probabilidade de acertar os números necessários. Mas o homem desta história conseguiu realizar o sonho de muitos, infelizmente ele não pôde aproveitar o prêmio.

Gregory Jarvis era morador de Michigan, nos Estados Unidos. No último dia 13, ele foi o vencedor do prêmio de US$ 45 mil (cerca de R$ 244 mil). Mas como não estava com a papelada necessário para o recebimento da quantia, a agência responsável não o premiou.

Após ganhar na loteria, Gregory começou a tentar organizar os documentos pedidos para poder receber o valor que era seu por direito. Mas enquanto procurava acelerar a papelada, o homem acabou se afogando.

Segundo informações das autoridades locais, Gregory foi achado já sem sinais de vida próximo a um barco em uma praia privada em Huron County. De acordo com o que informou a autópsia, a vítima foi a óbito após bater a cabeça.