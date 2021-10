Idosa atinge a própria barriga ao tentar matar lagarto com espingarda

Uma idosa de 76 anos morreu após tentar atingir um lagarto com um tiro de espingarda e acertar contra a própria barriga. O caso aconteceu em Japira, município no Norte Pioneiro do Paraná, a 200 quilômetros de Curitiba.

Segundo informações do site local NPDiário.com, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo marido da vítima, 82, por volta do meio-dia. Ao retornar, porém, a esposa estava morta. Confira mais informações em Banda B.