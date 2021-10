Dona Vera, uma aposentada de 79 anos, foi vítima do golpe do amor em São Paulo. Um homem, 30 anos mais jovem, se aproximou da idosa e, após ganhar confiança, começou a pedir dinheiro. Ele deixou um prejuízo de mais de R$ 20 mil. Depois do levar o golpe, a idosa emagreceu 60 quilos, ficou doente, teve AVC e vive em um asilo.

