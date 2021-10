Ieptec Dom Moacyr prorroga inscrições de processo seletivo para mediador

No último dia 19 de outubro, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) Dom Moacyr abriu processo seletivo simplificado, destinado a contratação de bolsistas na modalidade Mediador de Aprendizagem Horista.

As inscrições que encerrariam na quarta-feira, dia 27, foram prorrogadas, e agora estendem-se até o próximo dia 5 de novembro, sendo realizadas apenas de forma presencial, na sede do Ieptec.

Foram disponibilizadas sete vagas para candidatos que possuam formação em nível fundamental, médio ou superior.

Os profissionais selecionados vão atuar em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC’s), de curta duração, atendendo ao público do setor prisional do estado, com cursos de manicure e pedicure, barbeiro e costureira de máquina reta e overloque.

Os recursos para a realização das contratações são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O governo do Estado tem dedicado uma atenção especial aos usuários do sistema prisional, preocupando-se em ampliar as chances de reabilitação e inserção profissional desses cidadãos no mercado de trabalho, quando da conclusão de suas penas.

“Essa é mais uma ação que reflete a preocupação do governador Gladson Cameli, em garantir capacitação profissional para o nosso povo. Esse novo processo seletivo do Ieptec é uma grande oportunidade, tanto para os profissionais barbeiros, manicures e costureiras trabalharem como mediadores, e poderem adquirir experiência em lecionar para esse público específico”, disse o presidente do Ieptec Dom Moacyr, Francineudo Costa.

O FIC Prisional ou Pronatec Prisional, objetiva a oferta de cursos profissionais, de curta duração, que vão beneficiar pessoas que estão em situação de privação de liberdade, egressas do sistema prisional, ou que encontram-se cumprindo penas alternativas, restritivas de direito, ou medidas cautelares.

Com a contratação desses mediadores, o governo federal e o governo do Estado do Acre pretendem, junto ao Ieptec, promover a capacitação inicial de 105 pessoas. Serão divididas três turmas para cada segmento, totalizando 45 educandos que farão o curso de barbeiro, 45 o de manicure e pedicure, e 15 vão aprender o ofício de costureira.

O contratado como Mediador de Aprendizagem Horista receberá R$ 28 a hora/aula, e o processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do instituto.

Para participar, o candidato precisa cumprir alguns requisitos, e entregar todos os documentos exigidos no edital.

Os candidatos devem comparecer à sede do Ieptec que fica localizada na rua Riachuelo, nº 138, Bairro José Augusto. Já quanto aos horários de atendimento do instituto, devido ao decreto estadual que transferiu o feriado do Dia do Servidor, 28 de novembro, para sexta-feira, dia 29, o órgão voltará com seus atendimentos apenas na quarta-feira, dia 3, das 8 às 12 horas, e das 14 às 17 horas (quarta e quinta), e na sexta-feira, 5, último dia para a realização das inscrições, vai atender das 7 às 13 horas.

Para mais informações, o candidato pode acessar o edital em ead.ieptec.ac.gov.br, ou enviar um e-mail para [email protected]

O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Acre, ainda sem data definida.