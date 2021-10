Instituto Dom Moacyr abre processo seletivo com remuneração de R$ 3 mil; veja edital

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr) divulgou nesta sexta-feira (8) um processo seletivo para seleção de bolsistas, na modalidade de supervisor de curso, para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- Pronatec.

As vagas são para nos cargos de nível superior e/ou técnico de nível médio e a bolsa é de R$ 3.000,00.

As inscrições ocorrerão entre os dias 9 e 15 de outubro, via e-mail, no endereço [email protected]. O candidato deve enviar o Curriculum Vitae, com cópias dos documentos comprobatórios, a saber:

– Diploma de Formação de Nível Superior e/ ou Nível Médio;

– Certificado de cursos realizados;

– Declarações de experiências profissionais, etc;

– Documento de identificação pessoal legível com foto e sem rasuras, bem como a ficha de inscrição.

Todos esses documentos em ARQUIVO ÚNICO (no formato .PDF).

O Processo Seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição. Os candidatos classificados poderão ser chamados a qualquer momento a critério da Instituição, devidamente motivado pelo número de turmas ou novas pactuações realizadas.

Veja o edital completo:

IEPETEC