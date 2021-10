IPEA vem ao AC discutir relações internacionais do Brasil com os países vizinhos

Uma equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estará no Acre na próxima semana para uma expedição relações internacionais do Brasil com os países vizinhos, em especial, as comerciais, aduaneiras e alfandegárias possíveis com as pontes internacionais que ligam o Acre à Bolívia e ao Peru, as aduanas em Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasileia, e as áreas

produtivas com potencial de exportação via Oceano Pacífico através dos portos

peruanos de Ilo e Matarani.

Na sessão desta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Daniel Zen (PT) destacou a importância da visita, levando em consideração que se discute neste momento a abertura de uma nova estrada ligando o Acre, por Cruzeiro do Sul, até Pucallpa, no Peru.

Segundo Zen, a estrada que já existe é responsável por mais de 90% do fluxo de comércio internacional terrestre do Acre. A via também é utilizada por grandes montadoras de automóveis do Brasil, quando têm como destino final o Peru ou Chile.

“Temos que cuidar também desta ligações que já existe. Nos foram apresentados os dados sobre comércio exterior, há um fluxo contínuo e constante de mercadorias ali. Hoje, as construtoras e montadoras de carros do Brasil utilizam a rota quando o destino é Peru e Chile. Uns dos problemas ali é a ausência de funcionários efetivos do MAPA, o que impossibilita o fluxo permanente de alimentos”

O parlamentar também apresentou um requerimento para que os técnicos do Ipea sejam recebidos na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira (18).