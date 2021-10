Jenilson propõe audiência pública sobre privatização da água: “Imagina você que paga uma conta de energia alta, pagar também uma conta de água altíssima?”

Na próxima quinta-feira (21), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), vai promover uma audiência pública, proposta pelo vice-presidente da casa, deputado Jenilson Leite (PSB), para debater a privatização do saneamento básico de água e esgoto no Acre.

O encontro reunirá representantes do Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco, Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e Sindicato dos Urbanitários do Acre, sociedade civil e especialistas sobre saneamento básico.

Em seu discurso nesta quarta-feira (13), Jenilson deixou clara sua preocupação. Para ele, caso seja aprovada a privatização no país, as pessoas carentes serão as mais afetadas, já que não vão ter condições de pagar pela água e esgoto.

“Quando a nossa energia foi privatizada, demos pouca importância e por isso tivemos que fazer várias movimentações, como a CPI, e agora estamos com esse debate do saneamento. Imagem uma conta pesada a mais na listadas pessoas de baixa renda? estamos falando de água, imagina você que paga uma conta de energia alta, pagar também uma conta de água altíssima? Já temos a energia mais cara do país, não podemos deixar que o mesmo ocorra com a água”, disse.

“Imagine se no meio da pandemia nosso Sistema Único de Saúde não existisse ou estivesse privatizado?”, lembrou o deputado que também é médico infectologista reafirmando a necessidade de discutir e melhorar o serviço, para que ele continue público e de qualidade, com o preço acessível a todos. “Um debate importante que tem a ver com saúde pública também porquê água e esgoto são fundamentais para o nosso Sistema Único de Saúde, uma série de doenças infectocontagiosas são transmitidas através da água não potável e é fundamental debatermos esse assunto, finalizou.