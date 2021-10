Jogadora da seleção brasileira, Formiga conta que foi agredida pelos irmãos

Jogadora da seleção brasileira e do São Paulo, a volante Formiga, que é uma espécie de ícone no futebol feminino, revelou, durante entrevista ao Podpah, canal no Youtube, que foi agredida pelos irmãos por causa do futebol.

“Apanhava dos meus irmãos, eles não aceitavam que eu jogava bola de jeito nenhum. Por duas situações: por ser melhor do que eles e pelo lado do machismo. Passando os anos eles falaram que não era machismo, mas por preocupação, já que eu era uma mulher no meio de muitos marmanjos. Foi complicado demais, só Deus sabe o quanto eu sofri na mão desses dois”, contou a atleta.

Aos 43 anos, Miraildes Maciel Mota, nascida em Salvador, na Bahia, voltou ao futebol brasileiro após quatro temporadas na França.