José Loreto pinta as unhas pela paz e é criticado por Fontenelle: “Te manca”

O ator José Loreto, de 37 anos, apareceu recentemente no Instagram posando com as unhas pintadas de preto e dividiu a opinião dos seguidores. Entre muitas críticas, ele recebeu uma que chamou a atenção: a da atriz e apresentadora Antonia Fontenelle. “Me poupe, Loreto. Procure outra forma de lacrar”, declarou.

O artista explicou na última sexta-feira (15/10) em seu perfil que explicou o motivo de pintar as unhas, citando a filha, Bella Loreto, de 3 anos. “Antes da minha filha nascer, compus uma música pra ela que já começa assim: ‘Não é Cinderela, é a super Bella’… Minha filhota ama as princesas! Não pinto as unhas para entrar no mundo encantado das princesas que ela tanto admira. Eu pinto porque acredito que fico lindão e para mostrar para ela que os príncipes também pintam unhas, se enfeitam, usam saias, amam rosa, dançam ballet e o que quiserem. Semeando a igualdade, ela vai deixando de pensar que isso é coisa de menina e aquilo é coisa de menino. Construir desconstruindo, sempre no caminho do amor”, escreveu o ator.

Em meio aos comentários, está o de Fontenelle, que apontou: “Podemos ensinar as pessoas a se amarem e se respeitarem sendo quem são. Menino é menino, e menina é menina. Engraçado que eu não me lembro de te ver passeando por aí de tailleur rosa. Me poupe, Loreto. Procura outra forma de lacrar. Se tu não respeita a mãe da tua filha, respeita pelo menos a tua filha. E, para finalizar, te manca que de príncipe tu não tem nada”.

Bella é fruto da união com a atriz Débora Nascimento. Os dois se separaram em 2019 após mais de seis anos de relacionamento. Na época, a informação foi de que a artista havia descoberto que Loreto tinha um caso com uma colega de elenco de O Sétimo Guardião, novela das nove da Globo.