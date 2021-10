José Serra tem melhora e volta a sair de casa

O quadro de saúde de José Serra tem animado os amigos que o circundam. Diagnosticado com o mal de Parkinson em agosto, Serra se licenciou do cargo de senador até o final do ano para se acostumar ao tratamento.

Serra está reagindo bem aos remédios que precisa tomar. Ele está morando em sua casa em São Paulo desde agosto. O senador licenciado tem aproveitado o arrefecimento da pandemia para encontrar alguns amigos. Recentemente, Serra jantou com José Aníbal, que assumiu o mandato durante o período de licença. Ele também foi visto nos últimos dias no restaurante Aguzzo, localizado em Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. O senador licenciado estava acompanhado do ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira e dos ex-secretários Mauro Ricardo Costa e Francisco Luna.