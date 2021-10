‘Lenda do MMA’, Rudimar Fedrigo visita o Acre para eventos na Chute Boxe

O lutador de MMA e fundador da Chute Boxe Academy Rudimar Fedrigo visita o Acre neste sábado (16) para realizar um seminário exclusivo para alunos da academia e também participar de um exame de graduação da filial acreana. Fedrigo é grão mestre de Muay Thai e faixa preta de Jiu Jitsu

“Esse final de semana nosso estado receberá Rudimar Fedrigo, ele está vindo visitar a filial dele aqui no Acre. Para nós é uma honra receber o grão mestre em nossa academia, a arte marcial do Acre só tem a crescer com essa visita”, afirma o professor e atleta de MMA Thomas Bryan.

O seminário será sobre técnicas de combate de Muay Thai, com objetivo de atualizar e levar mais conhecimentos sobre essas técnicas para os alunos da Chute Boxe. Considerado um dos maiores ícones do MMA brasileiro, Fedrigo é responsável pela formação de nomes de atletas famosos como Wanderlei Silva, Maurício Shogun, Cris Cyborg.