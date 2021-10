Macedônia do Norte x Alemanha: onde assistir, horário e escalações

Pelo grupo J das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar 2022, Alemanha e Macedônia do Norte fazem o jogo dos líderes do grupo. Pela 8ª rodada da competição, as seleções entram em campo com objetivos distintos.

Do lado alemão, o objetivo é classificar para a Copa já nesta segunda-feira. Em caso de vitória, jogando fora de casa, a equipe de Hansi-Flick garante a vaga caso a Armênia não derrote a Romênia. Isso deixaria os tetracampeões inalcançáveis há duas rodadas do fim. Já a Macedônia do Norte, luta para se manter em segundo lugar e garantir um lugar na repescagem. Para isso, a seleção precisa da vitória. Em caso de derrota, o time de Igor Angelovski cai para a terceira colocação, mas ainda com chances de ir para a Copa. Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Ristevski e Alioski; Elmas, Kostadinov, Spirovski e Churlinov; Ristovski e Trajkovski. Técnico: Igor Angelovski

Alemanha: Ter Stegen; Hofmann, Sule, Rudiger e Kehrer; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Gnabry; Havertz.

Técnico: Hansi-Flick

Desfalques:Manuel Neuer e Goesen (Lesionados)

Local: Arena Toše Proeski, em Escópia (Macedônia do Norte)

Data: Segunda-feira (11/10/2021)

Horário: 15h45

Transmissão: TNT Sports