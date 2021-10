Menino é jogado para fora de carro em batida e quase é atropelado por ônibus; vídeo

Um menino de 5 anos foi arremessado do carro que estava após o veículo colidir em um ônibus na noite desta terça-feira (12), na região central de Itatiba (SP). Apesar do susto, a vítima saiu andando, foi socorrida com ferimentos leves e passa bem.

Câmeras de segurança registraram o acidente. No vídeo, é possível ver que o carro cruzava as ruas Rui Barbosa e Francisco Glicério, quando colidiu com o coletivo que descia a rua.

No momento do impacto, a criança foi arremessada e por pouco não foi atingida pelo ônibus. Na sequência, o menino saiu correndo e foi ao encontro de uma mulher, que o pegou no colo.

Leia mais e assista o vídeo completo em G1, clicando AQUI.