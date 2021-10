Menor baleado em troca de tiros com policial em tentativa de assalto é apreendido no PS de Rio Branco

Um adolescente de 17 anos, que foi ferido durante uma troca de tiros em uma tentativa de assalto a um supermercado, na tarde desta segunda-feira (18), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco, foi apreendido dentro do pronto socorro.

Segundo informações da polícia, o menor na companhia de outro supostos comparsas teriam entrado em um supermercado onde o policia civil aposentado José Elias de Oliveira, de 54 anos, realizava compras. O policial foi ferido com um tiro ao reagir.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima e, em seguida, encaminharam o policial para o pronto socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Horas depois, familiares do suspeito também acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para prestar os primeiros atendimentos ao ferido nas proximidades da quarta ponte, na Rua Argentina, no bairro Habitasa. O adolescente foi encaminhado ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, com um tiro no abdômen que transfixou o corpo.

Vários policiais civis que já estavam em diligências para tentar prender os meliantes, foram até o pronto-socorro e, durante uma conversa, o assaltante confessou que cometeu o assalto com outros comparsas e feriu o policial civil na troca de tiros.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).