MicroSD: 6 opções para você nunca mais ficar sem espaço no celular

Cartões microSD de 128 GB tendem a ser ideais para expandir a memória interna do celular e não ficar sem espaço no smartphone. Eles também podem ser usados em outros dispositivos compatíveis como notebooks e até consoles. A capacidade deve ser suficiente para usuários que guardam muitas fotos, apps e jogos não receberem mensagens de que o armazenamento está cheio. Marcas como SanDisk, Kingston, Samsung oferecem modelos por preços que variam entre R$ 97 e R$ 197.

O SanDisk Ultra microSDXC, por exemplo, promete velocidades de transferência de até 80 MB/s (megabytes por segundo) por cerca de R$ 105. Já o Samsung Evo Plus traz resistência à água e pode ser adquirido por valores que partem de R$ 131. Confira a seguir seis cartões de memória de 128 GB para você nunca mais ficar sem espaço no celular.

O SanDisk Ultra microSDXC é um modelo SDXC de classe 10. Isto significa que a velocidade mínima de gravação do dispositivo é de 10 MB/s. De acordo com a fabricante, o cartão entrega taxas de leitura de até 80 MB/s. Os consumidores podem adqurir o produto por cerca de R$ 105 .

Além de expandir a memória do smartphone, o cartão também pode ser usado no Nintendo Switch. Ele ainda conta com a tecnologia A1, que promete abrir aplicativos com mais rapidez.