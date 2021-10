Morador de rua é agredido com ripada na cabeça em Rio Branco e encaminhado ao PS

Um morador de rua identificado como Antônio do Rêgo Fortes Filho, 45 anos, foi vitima de agressão física na manhã desta terça-feira (12), na área Central de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Antônio estava caminhando em via pública quando acabou se metendo em uma discussão com outro morador de rua conhecido popularmente como “Burra Cega”. Com os ânimos mais exaltados, “Burra Cega” acabou agredindo Antônio com um golpe de ripa na cabeça. Ao perceber que estava ferido, o homem correu até uma Base do (SAMU), que fica localizado na Rua José de Melo, no bairro Centro, e pediu ajuda.

Socorristas que estavam de plantão rapidamente atenderam a vítima e realizaram os primeiros atendimento encaminhado Antônio para o Pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso ainda não foi comunicado às autoridades policiais.