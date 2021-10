Moraes determina que Roberto Jefferson deixe o hospital e volte para cadeia

O ex-deputado recebeu alta hospitalar na última quarta-feira (6), após 35 dias internado. Primeiro para tratar uma infecção urinária e depois para um cateterismo. Desde então, aguardava uma decisão do STF para saber se voltaria para cadeia ou iria para prisão domiciliar (veja mais abaixo).

O ministro afirmou também que a volta para cadeia fica condicionada a alta médica do ex-deputado.

A defesa de Roberto Jefferson se manifestará somente a partir do dia 22, quando terminará o julgamento do HC de relatoria do ministro Edson Fachin.