A ex-seringueira Francisca Amorim de Lima, de 86 anos, morreu no último sábado (9), em Rio Branco, vítimia de pneumonia.

Dona Francisca nasceu no Seringal Monte Alegre e teve 11 filhos de seu primeiro e único casamento. Ela era mãe do cartunista acreano Enilson Amorim, autor do livro “Mapinguari: A Lenda”.