Motorista de deputada do AC e esposa são sequestrados por criminosos; caminhonete é roubada

A deputada Perpétua Almeida compartilhou uma cena de terror vivenciada por seu motorista e a esposa dele, que foram sequestrados na noite desta sexta-feira (23), no Bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Os dois foram identificados por Sindomar e Joelma. O casal teria sido rendido em frente à própria residência, amarrado e levado até um ramal, onde foram abandonados.

A Amarok de propriedade da família e usada para o crime foi capturada pelos criminosos. Ele ainda tentaram levá-la em direção à fronteira com a Bolívia, mas foram capturados pela polícia.

“Eu, minha equipe de mandato, a família do meu motorista, Sidomar e sua esposa Joelma, vivenciamos nesta noite horas de tristeza e infinita agonia com o sequestro do Sidomar, meu motorista e da Joelma, esposa dele. Foram levados (na caminhonete que ele dirige). Graças a Deus meu motorista e sua esposa foram liberados, estão em casa e estão bem”, declarou a deputada.

“Fico no aguardo que os culpados sejam punidos com o rigor da lei”, finalizou.