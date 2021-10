MPAC tem quatro candidatos para cargo de Procurador-Geral; Kátia Rejane deixa vaga em 2021

Uma comissão formada pelo Ministério Público do Acre (MPAC) para tratar da eleição que vai escolher o novo Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2022/2024 definiu os nomes que vão concorrer ao cargo, em edição do Diário Eletrônico do órgão desta segunda-feira (25).

O pleito acontece no próximo dia 26 de novembro, na sala das Sessões dos Órgãos Colegiados do MPAC, no período das 08h às 17h. A atual procuradora, Kátia Rejane, deixa o cargo após cumprir dois mandatos.

Os postulantes dessa eleição são os promotores Carlos Roberto da Silva Maia, Rodrigo Curti, Danilo Lovisaro do Nascimento e Cosmo Lima de Souza.

A comissão eleitoral é formada pelos promotores Gilcely Evangelista de Araújo Souza (presidente), Adenilson de Souza (membro), Francisco José Maia Guedes (secretário), Sammy Barbosa Lopes (suplente), Carlos Augusto da Costa Pescador (suplente) e Vanessa de Macedo Muniz (suplente).

“A comissão aferiu os requerimentos e respectivos documentos anexos e concluiu que todos os inscritos preencheram os requisitos”, diz um trecho da decisão publicada. O grupo autorizou também a confecção das cédulas de votação, com os nomes dos candidatos em ordem alfabética.

Como regra, os três primeiros mais votados compõem a lista tríplice, que será encaminhada pela procuradora-geral ao governador Gladson Cameli, para que ele que faça a escolha do novo titular.

Os prazos estabelecidos para as etapas da eleição constam na Lei Orgânica do órgão.