Neymar treina normalmente e pode estar de volta ao PSG diante do Olympique

Desfalque no duelo contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, Neymar deve estar de volta ao PSG para o clássico contra o Olympique de Marselha. Segundo o jornal “Le Parisien”, o brasileiro treinou normalmente com o grupo na manhã desta sexta-feira e deve viajar para o duelo no Vélodrome, no próximo domingo.

Neymar não atuou pela Champions durante a semana por dores na virilha, que, de acordo com o clube, vinha sentindo desde o retorno do confrontos com a seleção brasileira. Porém, após o período de descanso e tratamento, ele estaria pronto para voltar a atuar e até mesmo ser escalado como titular pelo técnico Mauricio Pochettino. A confirmação, porém, só deve vir no sábado, quando o treinador concederá a entrevista coletiva de véspera do jogo.

