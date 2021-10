No AC, Associação Família Azul promove evento para crianças com autismo e pede ajuda da população: “Socialização”

No dia 12 de outubro comemora-se o Dia das Crianças, e com a Associação Família Azul do Acre (Afac) a euforia pela data é a mesma, principalmente pelo fato de as condições sanitárias atuais já permitirem encontros presenciais das crianças com autismo para não deixar este feriadão especial passar em branco.

Segundo a presidente da Afac, Heloneida da Gama, a proposta da comemoração é de proporcionar um momento de socialização entre as crianças da associação, visto que muitas estão há mais de 1 ano e seis meses sem esse tipo de interação.

“Além do mês alusivo dedicado ao dia das crianças, estamos tentando promover a socialização dessas crianças com outras, como muitos sabem, este é um dos comprometimentos do autismo”, complementou.

Como a promoção desta ação está prevista para alcançar pelo menos 100 crianças com autismo, Gama pede ajuda das pessoas que puderem contribuir com alguma quantia em dinheiro, ou com itens como pula-pula, pipoca, pirulitos e outras coisas típicas de festinhas de criança, para que esta data seja marcante na vida destes pequenos e pequenas.

“Estamos planejando porque não recebemos nenhum tipo de recurso, mas a população rio-branquense pode procurar a mim pelo telefone (68) 99974-1249. Qualquer valor de ajuda é bem-vindo, e claro, se a pessoa quiser doar em material com certeza estará ajudando também. Ainda precisamos de um pula-pula, refrigerantes, pipoca, salgadinho, brigadeiro e outros”, disse.