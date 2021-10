No Diário Oficial, Governo do Acre institui Semana do Hip-Hop a partir de 2022

O Governo do Acre publicou na manhã desta terça-feira (5), no Diário Oficial do Acre, a Lei Nº 3.781 de 27 de setembro de 2021, que institui a Semana do Hip-Hop, realizada anualmente na segunda semana do mês de junho, passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A publicação diz ainda que durante a Semana do Hip-Hop, será promovida a divulgação de trabalhos realizados nas diversas modalidades artísticas características do movimento, como o break, grafite, rap, DJ, dentre outras, além de atividades que serão realizadas em locais próprios destinados a essas atividades.

“O Poder Executivo poderá estabelecer, através de representação de secretarias ou órgãos vinculados ao esporte, cultura e lazer, em regulamento específico, a promoção, organização e divulgação dos eventos propostos e discutidos pelos representantes do movimento hip- -hop no Estado” diz a publicação.

O Estado deve contribuir com a formação da comissão organizadora do evento, as normas em relação a seleção por categoria de trabalho, as inscrições e premiações dos eventos que venham a acontecer na Semana de Hip-Hop. Além disso, os representantes da sociedade civil serão indicados pelo movimento, desde que estejam em plena atividade.

A publicação pode ser conferida na página 1 do Diário Oficial do Estado (DOE) da edição desta terça-feira, 5.