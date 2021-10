Número de focos de queimadas em outubro diminuiu em relação a 2020, diz relatório

O mês de outubro é conhecido pelo início das chuvas nos estados da Amazônia, mas ainda há registro de focos de queimadas. No período de 01 a 21 de outubro de 2021, o Acre registrou 942 novos focos, com destaque para o município de Brasileia, com 131 focos de queimadas neste período.

Em comparação ao mesmo período de 2020, o Estado indica uma redução de aproximadamente 36% no número de focos, pois entre os dias 01 a 20 de outubro de 2020, o Acre registrou 1.478 focos de queimadas, com destaque para Xapuri, com 304 focos. O município de Brasileia, que neste ano está no topo da lista deste período, registrou 246 em 2020.

De acordo com o Relatório de Queimadas número 106, disponibilizado nesta sexta-feira, 22, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, dentre esses dias de outubro, os municípios que registraram menor número de focos de queimadas foram Jordão e Santa Rosa do Purus, com 3 focos cada.