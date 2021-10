O Acre em imagens: Conheça as principais belezas do Estado

O Acre celebrou este ano 59 anos á categoria de estado. Com aproximadamente, 894.470 mil habitantes e uma área territorial de 164.173,431 km², a história do estado é marcado por diversos conflitos políticos, até o território ser adquirido pelo Brasil em 1903, ja que anteriormente, fazia parte da Bolívia. Após isso, os conflitos persistiram até 1946, com o fim do ciclo da borracha e a quebra da economia da região amazônica, o governo federal nomeou o militar José Guiomard dos Santos como governador do chamado Território do Acre.

Guiomard dos Santos foi responsável por diversos avanços econômicos, sociais e culturais, como iniciar o Movimento Autonomista do Acre, que desejava transformar o território em estado, que, posteriormente foi aprovado o projeto pelo congresso nacional e, 1962 e assinado em 1962 pelo presidente da República, João Goulart.

Pelo seu desenvolvimento, o Acre tem sido um destino bastante procurado por turistas nacionais e internacionais, com o objetivo de conhecer mais da história da região amazônica. A capital, Rio Branco, é a maior cidade do estado, com 410 mil habitantes, com uma grande extensão geográfica. Entre sua variedade de pontos turísticos, destacam-se o Palácio Rio Branco, a Gameleira, Novo Mercado Velho, Biblioteca Pública, Passarela Joaquim Macedo, além dos parques como o Parque do Tucumã, Parque São Francisco, Parque Chico Mendes e o Parque da Maternidade, com uma extensão de 6000 metros, possuindo outros pontos turísticos no interior.

A cidade de Cruzeiro do Sul, o segundo maior município do estado, com cerca de 80 mil habitantes, conta como atrativos turísticos, praias de água doce, passeio pelos rios, igarapés, áreas de vegetação preservada, como o Parque Nacional da Serra do Divisor, além da Catedral Nossa Senhora da Glória, que fica no centro da cidade.

Xapuri se localiza a 188 Km da capital, no meio da Estrada do Pacífico, que liga Brasil ao Oceano Pacífico, a cidade conta com experiências de interação com a floresta, e principalmente, conhecer a história do ativista Chico Mendes, que lutou a favor dos seringueiros e foi assassinado em 22 de dezembro de 1988. Entre seus pontos turísticos, podemos encontrar a casa onde Chico Mendes morava e a Reserva Extrativista Chico Mendes, onde é possível conhecer os seringais, fazer trilhas na mata e circuito de arvorismo.

O Portal Amazônia selecionou algumas imagens e te convida a conhecer as belezas do Acre. Confira