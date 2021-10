Operador de loja, auxiliar interno e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta terça-feira

O ContilNet separou nesta terça-feira (26), sete oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para estágio em jornalismo e marketing, operador de loja, estágio de farmácia, motorista interestadual, auxiliar interno e auxiliar administrativo.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Estágio de Jornalismo (remoto) na “WP/N”: O estudante trabalhará sugerindo pautas sobre o universo da reparação automotiva e do motociclismo, escreverá reportagens para os sites www.reparadorsa.com.br, www.balconistasa.com e www.motomundosa.com.br, fará briefings de conteúdo para redes sociais e, eventualmente, roteiros de vídeo. Currículos devem ser enviados para [email protected] e [email protected]

– Estágio de Marketing (remoto) na “BBX Brasil”: Os estagiários BBX trabalham 6hs por dia (30hs/semana) por 12 a 24 meses. Você será designado a um Executivo/Mentor. Além de trabalhar em um projeto impactante, você terá a oportunidade de se envolver com os BBXers para o desenvolvimento pessoal e profissional, expandir sua rede e participar de atividades com outros estagiários durante o seu estágio. Conhecimento avançado de inglês, conhecimento em edição de vídeos, conhecimento em ferramentas de e-mail marketing e jornadas de clientes.

– Operador de Loja na “Pague Menos” do Bosque: Atender os clientes no caixa, balcão, telefone e dependências da loja, efetuar conferência e precificação de produtos, realizar reposição de produtos nas prateleiras. Ensino médio completo, conhecimento de Informática Básica, experiência com vendas, desejável curso de auxiliar de farmácia, desejável experiência com vendas de medicamentos.

– Estágio de Farmácia na “Pague Menos” do Centro: Atentar para as boas práticas de dispensação, auxiliar a conferência de receitas e envio de medicamentos pelo delivery, analisando a prescrição quanto aos aspectos legais e técnicos, contribuir com o atendimento aos clientes com os farmacêuticos e operadores de loja, apoiar o farmacêutico quanto aos prazos e atualização da documentação legal, realizar o monitoramento do estoque junto com o farmacêutico, dentre outros.

– Motorista Interestadual na “Eucatur”: Estamos em busca de alguém para preencher nossa vaga de MOTORISTA INTERESTADUAL para atuar em Rio Branco/AC. Precisamos de alguém: Comunicativo, comprometido e responsável com o trabalho, disponibilidade de horários extras; Possuir CNH categoria d ou e; Disponibilidade para trabalhar em escala; EAR; Curso de transporte de passageiros.

– Auxiliar Interno na “Bemol”: Executa atividades de descarga, conferência, movimentação e armazenagem de materiais, auxilia na separação de materiais para ressuprimento de Loja e entrega ao Cliente, confere cargas que são recebidas nas docas, descarrega nas docas os produtos que chegam pelas transportadoras, identifica produtos não-conformes. É preciso ter facilidade no relacionamento Interpessoal, experiência anterior em movimentação de materiais, conhecimento em Informática.

– Auxiliar Administrativo na “Unama”:Enviar faturas de despesas com concessionárias (energia e água) para as devidas validações de consumo e autorizações de pagamento, abrir chamado para pagamento de IPTU e demais taxas, acompanhando o chamado até sua conclusão, acompanhar vencimentos e andamentos de licenças obrigatórias, alvarás e AVCB (dando suporte junto as demais áreas da mantenedora), enviar solicitações de cessão e sublocação de espaços (periódicos e não periódicos) para o administrativo da mantenedora, acompanhando o uso dos espaços e controlando pagamentos. É preciso ter ensino médio completo e conhecimento no pacote Office.