Paulo Valle aceita convite e assumirá secretaria do Tesouro Nacional

O ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu nesta sexta-feira o servidor de carreira da pasta Paulo Valle para assumir o cargo de secretário do Tesouro Nacional. Ele irá substituir Jeferson Bittencourt, que pediu demissão na véspera por discordar de mudanças no teto de gastos.

Valle será subordinado a Esteves Colnago, novo secretário especial de Tesouro e Orçamento da pasta, que entra no lugar de Bruno Funchal — que pediu demissão também por não concordar com mudanças na regra do teto encampadas pelo governo.

Paulo Valle é funcionário de carreira do Tesouro Nacional e passou por diversos cargos na secretaria. Até agora, cuidava da área de previdência complementar no ministério.