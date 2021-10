Pedro Longo pede união de bancada do Acre para exigir que governo federal construa ponte de Rodrigues Alves

O deputado Pedro Longo usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (20), para cobrar do Governo Federal a construção da ponte de Rodrigues Alves sobre o Rio Juruá. De acordo com o parlamentar, a população espera há anos pela obra.

Por se tratar de um local onde passa a BR-364, o projeto é de responsabilidade da União. Na ocasião, o líder do governo sugeriu que a bancada estadual e federal do Acre se una para atender a necessidade dos moradores do município, cobrando agilidade por parte do executivo federal.

“Não é de agora que a população daquela região almeja a construção dessa ponte. O atraso dessa obra impacta diretamente o bem estar das pessoas e prejudica os negócios que são importantes o desenvolvimento econômico da cidade e do Estado. Quero pedir aqui a união de todos nós em prol dessa luta, fazendo até, se preciso, uma reunião específica para tratar dessa pauta”, salientou.

“Não é uma responsabilidade do Governo do Estado, que tem solicitado a obra, procurado obter recursos. Isso precisa ser reforçado por nós parlamentares”, finalizou.

A balsa disponibilizada no local, de forma provisória, é insuficiente já que algumas questões demandam urgência, como saúde, por exemplo.

“Tudo tem limite e não dá mais para procrastinar nesse sentido”, finalizou o líder ao citar outras obras também importantes.