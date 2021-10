Perpétua garante recursos e Sesacre manterá Maternidade de Tarauacá no mesmo local

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) se reuniu com a secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, na quarta-feira, 27, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Perpétua assumiu o compromisso de garantir os recursos necessários para construir a nova Maternidade de Tarauacá.

Em contrapartida, a secretária assegurou que a maternidade será construída no mesmo local onde já funciona a unidade, na Rua Floriano Peixoto, Centro de Tarauacá. Essa foi uma reivindicação da população da cidade: construir uma nova maternidade no mesmo local.

“Feijó tem hoje a mais bonita e mais moderna maternidade do Acre, fruto de minha emenda parlamentar. Se depender do meu esforço e de minhas emendas, Tarauacá também terá sua linda e moderna maternidade, porque as mulheres de Tarauacá e toda a população merecem”.

O investimento para a construção da maternidade será de aproximadamente R$ 18 milhões.

Perpétua destaca que a iniciativa é fruto da mobilização do Movimento de Mobilização Pela Permanência da Maternidade. É um movimento da sociedade organizada de Tarauacá, coordenado pelos vereadores da cidade, tendo à frente o vereador Manoel Monteiro, e conta com a participação do Sindicato Rural, Sinteac, Organização das Mulheres Indígenas, UTM, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e outras entidades.

“A construção da nova maternidade é uma conquista do movimento organizado de Tarauacá. Essa é uma vitória de toda a população da cidade”.