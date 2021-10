PM agride, enforca e ameaça com arma empresária durante discussão por dívida

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal é investigado por agredir, enforcar e ameaçar com uma arma uma empresária no Riacho Fundo. O crime ocorreu nesta quarta-feira (13) e foi registrado por câmeras de segurança.

O suspeito é Osiel Alves da Silva, de 41 anos. De acordo com boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a vítima, de 43 anos, devia dinheiro à esposa do militar, que foi cobrar o valor no lugar dela.

No entanto, ao chegar no escritório da vítima, Osiel e a empresária passaram a discutir. O vídeo mostra que o homem arrastou a mulher pelo chão, a enforcou com o golpe “mata-leão”, jogou a vítima sobre cadeiras e um sofá, além de imobilizá-la.

O g1 entrou em contato com Osiel, que disse que não vai se pronunciar sobre o caso. Ele não foi preso, já que se apresentou na delegacia (veja mais detalhes abaixo).

Em nota, a Polícia Militar informou que afastou o sargento das atividades de policiamento “até que os fatos sejam elucidados”. Além disso, a corporação disse que vai investigar a conduta de Osiel e adotará medidas cautelares.

Leia mais e assista o vídeo no G1, clicando AQUI.