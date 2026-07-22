Chuva na pista faz carro capotar fora da estrada, no interior do Acre

Acidente ocorreu após registro de chuva na região de Cruzeiro do Sul/ Foto: Reprodução

Um carro capotou na tarde desta terça-feira (21/7) na Rodovia AC-405, nas proximidades do Aeroporto de Cruzeiro do Sul, após o veículo aquaplanar na pista molhada por causa da chuva.

De acordo com informações da Polícia Militar, o automóvel trafegava no sentido Deracre/Aeroporto no momento em que o condutor perdeu o controle da direção. Em seguida, o veículo saiu do leito da rodovia e capotou.

Apesar da gravidade do impacto e do estado em que o carro ficou após o capotamento, os dois ocupantes saíram ilesos.

“Apesar da gravidade do acidente, o condutor e o passageiro não sofreram lesões”, confirmou o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, major Abraão.

O fenômeno da aquaplanagem ocorre quando uma camada de água acumulada sobre o asfalto impede o atrito direto entre os pneus do veículo e a pista, fazendo com que o automóvel deslize e o motorista perca o controle da condução.