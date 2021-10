PM no AC alerta para aumento do roubo de celulares após retorno das aulas presenciais e dá dicas de segurança

A Polícia Militar do Acre (PMAC) fez um importante alerta aos acreanos neste sábado (30). Por meio do Instagram da corporação, a força de segurança alertou para o aumento do roubo de celulares em vias públicas com o retorno das aulas presenciais.

“Apesar do trabalho constante das forças de segurança, focados na prevenção de roubos e furtos em vias públicas, celulares são itens ainda muito visados por criminosos. Além do valor dos aparelhos, os bandidos estão de olho nas informações das vítimas para aplicar golpes”, destaca a publicação.

Além do alerta, a PMAC deu algumas dicas para que o cidadão possa se proteger e proteger as informações contidas no celular.

Entre elas está a manutenção da senha e o endereço de e-mail cadastrados no celular. A polícia aconselha ainda que se utilize aplicativo de rastreamento ativo. Evite andar sozinho por ruas escuras ou com pouca iluminação e baixa movimentação de pessoas. Manutenção de senhas ou cadastro de digital no celular dificulta o acesso do bandido aos seus dados.

Outro conselho importante da polícia é não reagir em caso de assalto, mas prestar atenção às características do criminoso para auxiliar na investigação e por fim, a orientação é que, em caso de roubo, registrar o boletim de ocorrência.

Confira todas as orientações: