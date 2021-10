Polícia Civil prende mulher que chefiava tráfico de drogas na Cidade do Povo

Uma mulher identificada pelas iniciais A.C. S.O., de 34 anos, foi presa na manhã desta quinta-feira (21), em Rio Branco, acusada de chefiar o tráfico de drogas na Cidade do Povo. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), na operação batizada de “Hórus”, na qual foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão. A operação teve por foco pessoas ligadas ao tráfico de drogas, associação para o Tráfico e lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, a ação de hoje é desdobramento de uma prisão ocorrida em agosto deste ano no bairro Cidade do Povo, quando foram apreendidos cerca de 800 gramas de cocaína. Dando continuidade à investigação, nesta manhã, foi realizada a prisão de uma mulher, das iniciais A.C. S.O., 34 anos, além da apreensão de bens relacionados à lavagem de dinheiro, a saber: um veículo Gol, avaliado em R$ 55 mil e dois celulares, avaliados em R$ 4 mil, totalizando R$ 59 mil de prejuízo ao crime organizado.

A mulher foi apresentada ao Poder Judiciário do Acre, onde aguardará julgamento. Os objetos apreendidos, após o devido processo legal, poderão ser revertidos aos órgãos da segurança pública que combatem o tráfico de drogas no Acre.