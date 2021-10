Polícia prende um e apreende menor por assalto à mão armada em posto em Feijó

Equipes da polícia civil e militar da cidade de Feijó cumpriram na manhã de hoje, dia 28 mandado de prisão em desfavor de G.N.F, de 18 anos e mandado de internação em desfavor de C.R.S, 16 anos de idade.

No dia 12 de setembro, os presos, em comunhão de esforços praticaram roubo em um posto de gasolina desta cidade, usando arma de fogo, terçado para amedrontar as vítimas. Os agentes agiram encapuzados, mas, por meio de uma intensa investigação foram identificados. As vítimas foram agredidas moral e fisicamente tendo seus pertences tomados à força pelos criminosos.

Os mandados foram requeridos pela delegacia de Feijó e expedidos pelo Juiz de Direito Marcos Rafael Maciel. A investigação concluiu que os agentes são faccionados e ocupam cargos de conselheiros dentro da organização criminosa.

“Hoje mais dois conselheiros da facção foram encaminhados ao sistema prisional. A polícia civil age de forma permanente para investigar esses crimes, buscando sempre elucidar, identificando os autores, o modus operandi, promovendo provas para que eles sejam exemplarmente punidos por afrontarem o Estado. A polícia civil agradece o apoio incondicional da policia militar e das demais forças de segurança pública da cidade”, concluiu Railson Ferreira.