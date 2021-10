PSDB anuncia filiação da deputada federal por São Paulo, Joice Hasselmann, ex-PSL

O PSDB anunciou em seus perfis nas redes sociais a filiação de Joice Hasselmann ao diretório paulista na tarde desta quinta-feira (07). A deputada federal deixa o PSL depois de mais de três anos no partido.

Apoiadora de Bolsonaro durante a campanha à presidência, Joice virou oposição em outubro de 2019, quando foi destituída do cargo de líder do PSL no Congresso. Em 2020, voltou à posição desbancando Eduardo Bolsonaro em batalha que tinha como pano de fundo a disputa interna pelo diretório paulista do partido.

Eleita em 2018 com 1.078.666 votos, a deputada concorreu à prefeitura de São Paulo no ano passado e conseguiu apenas uma fração dos votos de quando foi eleita deputada, ficando em sétimo lugar com 98.342 votos.

Joice foi o segundo deputado federal mais popular em São Paulo nas eleições de 2018 , perdendo apenas para Eduardo Bolsonaro, que somou 1.814.443 votos.