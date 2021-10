Rio Branco: Durante bebedeira, ‘amigos’ se desentendem e um leva três golpes de faca

O jovem identificado como Luís Fernando, de aproximadamente 20 anos, foi ferido com três golpes de faca, na manhã desta quarta-feira (13), na Rua Belém, no Bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luís estava participando de uma bebedeira com amigos, quando houve um desentendimento que acabou em luta corporal. Uma pessoa ainda não identificada pegou uma faca e desferiu três golpes, sendo que dois pegaram no braço e um no pescoço da vítima, que para não morrer ainda conseguiu correr. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e esteve no local, prestando os primeiros atendimentos a vítima que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).