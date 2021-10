Rio Branco: inscrições abertas para edital da Semsa com mais de cem vagas; salários chegam a R$ 7 mil

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) publicou nesta quarta-feira (20), o Edital de nº 003/2021, que prevê a contratação de 105 profissionais, por tempo determinado, para atuarem na Atenção Primária de Saúde de Rio Branco (AC) através da prestação de serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Referência da Atenção Primária (URAPs), Policlínicas e demais serviços de saúde.

Os cargos disponibilizados, por sua vez, são tanto para nível de ensino médio como superior. Os candidatos serão selecionados a partir de análise curricular e de títulos para as funções de Auxiliar em Farmácia, Agente de Vigilância em Saúde, Educador Social, Técnico de Laboratório, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

O período de inscrição começa nesta quarta-feira (20), vai até a próxima sexta-feira (22), às 18h, e será feita apenas pela internet, no site da Prefeitura de Rio Branco.

Dentre os documentos solicitados pelo edital, incluem-se: diploma de conclusão de curso, RG ou documento com foto, CPF, carteira do conselho de classe para as funções que exigem, títulos como formação acadêmica, qualificações, aperfeiçoamentos e experiências na área pretendida e currículo.

O prazo de vigência do processo seletivo é de um ano, a contar da data de homologação dos resultados, e que pode ser prorrogado por igual período, se a SEMSA sentir necessidade. Já com relação à divulgação dos resultados, que ocorrerão por ordem de maior para a menor pontuação, a Prefeitura se encarregará de publicar no próprio site.

Para conferir a quantidade de pontos para cada título, bem como a descrição de atribuições para cada vaga disponibilizada, carga-horária, remuneração e outros detalhes, basta conferir o edital.