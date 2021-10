Sem menstruar, ex-atleta diz ter sido abusada por treinador e detona Nike

Mais um episódio da polêmica envolvendo o Nike Oregon Project foi ao ar. Um mês depois da marca ter encerrado o projeto, uma ex-atleta da equipe treinada por Alberto Salazar deu uma entrevista ao The New York Times na última quinta-feira (07). Nela, Mary Cain, de 23 anos, afirma que sofreu inúmeros abusos psicológicos no período em que fez parte do time. Ela ficou sem menstruar durante três anos, teve cinco fraturas de ossos e desenvolveu osteoporose depois de ser pressionada a perder peso.

Ao jornal, ela disse: “entrei na Nike porque queria ser a melhor atleta feminina de todos os tempos. Em vez disso, fui abusada emocional e fisicamente por um sistema projetado por Salazar e endossado pela marca.”

“Alberto estava constantemente tentando me fazer perder peso. Ele criou uma meta arbitrária de 51 quilos e costumava me pesar na frente dos meus colegas de equipe e me envergonhar publicamente se eu não estivesse atingindo o peso. Ele queria me dar pílulas anticoncepcionais e diuréticos. Eu me senti tão assustada e sozinha que comecei a ter pensamentos suicidas. Comecei a me cortar. Algumas pessoas viram eu fazendo isso. E ninguém tomou uma providência a respeito.”

Testemunhas do caso

O ex-assistente de Salazar, Steve Magness, afirmou ter testemunhado o mesmo comportamento. “Uma vez, me disseram que eu precisava fazer uma atleta perder peso. Quando mostrei que o percentual de gordura dela já estava bem baixo, me disseram ‘não importa o que a ciência diz, importa o que o olhos veem. A bunda dela é grande demais.” Veja galeria de fotos da ex-atleta abaixo.