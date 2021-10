Semana da Criança no Centro Especializado em Reabilitação teve abertura nesta quarta

A abertura da Semana da Criança no Centro Especializado em Reabilitação (CER) teve abertura na manhã desta quarta-feira, 13, com a participação do governador Gladson Cameli, do presidente da Fundação Hospitalar do Acre, João Paulo Silva e do secretário extraordinário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene, além da presença do pai das crianças.

O CER, que começou a oferecer os serviços em 2020, realiza aproximadamente 1 mil atendimentos mensais, além do tratamento de pacientes pós-Covid, tratam também da reabilitação de crianças nas áreas de neuropediatria e de crianças com deficiência auditiva.

O presidente da Fundação Hospital do Acre, João Paulo Silva, comemora. “Carinho e atenção fazem parte do processo de acolhida no atendimento de inúmeras crianças e adolescentes que recebem auxilio contínuo no CER. A Fundhacre participa ativamente desses processos de assistência médico-hospitalar com neuropsicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas”, afirma.

Fotos: Assessoria