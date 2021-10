Sesacre diz que não foi informada sobre possibilidade de greve e revela prazo de novo concurso

A secretária de Saúde, Paula Mariano, disse em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (22) que não foi informada sobre a possibilidade de uma greve nas unidades do Estado. A possibilidade de greve é um dos pontos a serem discutidos em assembleia anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), no Diário Oficial do Estado (DOE).

SAIBA MAIS: Saúde do AC pode entrar em greve em novembro, diz presidente do Sintesac

Mariano disse que o Governo está em negociação com a classe e ciente de todas as reivindicações que envolvem o PCCR e as perdas inflacionárias, principalmente.

“Ainda não fui informada sobre a possibilidade de greve, mas estamos dialogando com a categoria e cientes das reivindicações”, destacou.

A secretária informou que o novo concurso público para a pasta, anunciado ainda neste ano pelo governador Gladson Cameli, está em fase de elaboração, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

“Inclusive, estamos trabalhando na realização do concurso, que está em sua fase de elaboração, em parceria com a Seplag”, frisou.

Paula disse que até o início de 2022 o edital será lançado com vagas para várias áreas.