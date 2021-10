Tio dava presentes para encobrir estupros a menina de 8 anos; criança tentou se matar

Após tentativas de se matar, é que a família de uma menina de 8 anos descobriu que a criança era estuprada pelo tio de 48 anos, que para encobrir os abusos sempre dava presentes a vítima que também era a sua afilhada. Uma audiência do caso foi marcada para novembro deste ano.

O último episódio em que a menina tentou tirar a própria vida, ocorreu em 2019 quando ela se jogou na frente de uma motocicleta com o intuito de ser atropelada. Quando questionada sobre os motivos que a levaram a praticar tal ato, ela disse que era estuprada pelo tio. O crime ocorreu entre os anos de 2011 e 2017.

A família nunca havia desconfiado do homem nem dos vários presentes que dava a criança, já que ele era tio e padrinho da menina. Consta na denúncia que, em depoimento especial a menina disse que dormia na casa de sua avó, todas as sextas-feiras, sendo que de vez em quando a avó ia até à casa de sua tia, que fica ao lado, e o tio se aproveitava dessas ausências e praticava os abusos.

A criança ainda conto que ele passava as mãos em seu corpo e que em alguns episódios chegava a tapar seus olhos e segurar seus braços para cometer o crime. O homem ainda fazia ameaças de morte a ela e seus pais, caso contasse sobre os abusos a alguém.

Foi descrito no relatório feitos após o depoimento da vítima, que ela sentia muita raiva do que ocorria e por conta desse sentimento já havia cortado os braços inúmeras vezes com estilete, além da tentativa de se matar.

A mãe da criança disse que, a filha sempre foi uma menina tranquila, mas a partir dos 7 ou 8 anos, começou a apresentar comportamentos diferentes, como baixo rendimento escolar e isolamento familiar e social, evitando brincadeiras e amigos, logo após os abusos começarem.